Bonner Polizei bittet um Hinweise

Bad Godesberg. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag sechs Autos in Rüngsdorf aufgebrochen, indem sie die Seitenscheiben einschlugen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2018

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte nach Angaben der Bonner Polizei sechs Fahrzeuge in der Straße "Im Meisengarten" und in der Konstantinstraße/Deichmannsaue aufgebrochen, indem sie Seitenscheiben einschlugen. Bei einem weiteren Fahrzeug blieb es bei einem Aufbruchsversuch. Art und Umfang des Diebesgutes sind zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch unbekannt.

Nach erfolgter Spurensicherung hat das Kriminalkommissariat 35 die Ermittlungen aufgenommen. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.