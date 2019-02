Polizei ermittelt in Bonn

Bad Godesberg. Einbrecher haben in der Nacht zu Montag in eine Gaststätte in Bad Godesberg einen Tablet-PC gestohlen. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.02.2019

Einen Tablet-PC haben noch unbekannte Täter in der Nacht zu Montag aus einer Gaststätte in Bad Godesberg gestohlen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, haben die Verdächtigen die Eingangstür des Lokals "Am Fronhof" aufgebrochen und die Räume nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Anschließend verließen sie den Tatort mit ihrer Beute.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.