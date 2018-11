Wohnen im früheren Hotel

Beim Heimatverein Bad Godesberg gibt es die Schriftenreihe „Spaziergänge“, unter anderem ist eine Tour durch Plittersdorf dabei. In dem Heft wird auch der „Hof von Holland“ thematisiert, der 1905 erbaut wurde. Zuvor stand dort die Gaststätte Trimborn. „Bereits 1833 lud Gastwirt Trimborn Bonner Studenten zum 'Großen Adlerschießen zu Plittersdorf' in seinen am Rhein gelegenen Garten ein“, heißt es. 1875 gründete sich in der Gaststätte der Männergesangverein „Eintracht Plittersdorf“. Laut Heimatverein war auch der 1891 in Plittersdorf geborene expressionistische Maler Hans Trimborn häufig bei seinen Großeltern in der Gastwirtschaft und malte schon früh Motive aus der Umgebung. Um 1900 übernahm die Witwe Sauer das Lokal, das nun „Kölner Hof“ hieß. Sie wurde 1911 von einem Matrosen eines Rheindampfers erwürgt, der sich mit der Geldkassette davonmachte, heißt es in der Schrift des Heimatvereins.

Der „Hof von Holland“ wurde ebenfalls als Hotel genutzt, im Saal kamen unter anderem ein Gesangverein und eine Tanzschule unter. Seit dem Sommer2015 steht das Gebäude leer.

Die Spaziergänge sind für 2,50 Euro erhältlich, und zwar in der Geschäftsstelle des Heimatvereins, Augustastraße 82, dienstags von 15 bis 18 Uhr, beim Stadtmarketing, Ria-Maternus-Platz, und beim Kundencenter SWB, Alte Bahnhofstraße 22 a.