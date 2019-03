Wartungsarbeiten in Bonn

Bad Godesberg. Der Straßentunnel in Bad Godesberg wird aufgrund von Wartungsarbeiten mehrere Nächte gesperrt. Fast eine Woche lang ist er nachts nicht befahrbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.03.2019

Aufgrund von Wartungsarbeiten muss das Tiefbauamt der Stadt Bonn den Straßentunnel Bad Godesberg vorübergehend in den Nächten von Montag, 18. März, bis Samstag, 23. März, sperren. Zwischen 21 und 5 Uhr ist dann auch die bergseitige Röhre nicht befahrbar, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Zusätzlich zur Wartung wird in der bergseitigen Röhre an der Stromversorgung zur Einbindung neuer Anlagenkomponenten gearbeitet, die bei der sicherheitstechnischen Nachrüstung des Straßentunnels neu installiert wurden. Außerdem wird die Niederspannungsstromversorgung ergänzt. Während der Arbeiten muss die Stromversorgung im Tunnel unterbrochen werden, so dass ein regulärer Fahrbetrieb im Tunnel nicht möglich ist.

Die rheinseitige Röhre ist derzeit für die erforderliche Optimierung der Lüftungstechnik und der Entrauchung im Brandfall bis voraussichtlich Mai voll gesperrt. Anschließend verlagern sich die Arbeiten dann in den bergseitigen Tunnel.