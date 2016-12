Dritte Auflage

23.12.2016 Bad godesberg. In den Familien der Katholischen Kindertagesstätten in Bad Godesberg wurden in den vergangenen Wochen rund 150 Weihnachtspäckchen für Flüchtlingskinder gepackt.

Die Aktion findet dieses Jahr zum dritten Mal statt und ist im Kindergartennetzwerk bereits Tradition. "Es ist ein schönes Zeichen dafür, dass die Hilfsbereitschaft und das Mitgefühl im Einsatz für die Geflüchteten in Bad Godesberg ungebrochen ist und unsere Familien verstanden haben und mit Leben füllen, was Weihnachten heißt: in Liebe und Frieden miteinander leben", sagte Pfarrer Wolfgang Picken.

Im Vorfeld der Aktion hatte eine Bedarfsabfrage über den "Runden Tisch Flüchtlingshilfe Bad Godesberg" stattgefunden, um den Inhalt der Geschenke genau abstimmen zu können. Die Päckchen werden von den Akteuren des runden Tisches in Flüchtlingsheimen oder Kontaktcafés verteilt.

"Es ist toll, dass unsere neuen Nachbarn auf diese Weise auch an unseren Traditionen und Festen teilhaben können", sagte Benjamin Kalkum, Koordinator des runden Tischs. "Es ist jetzt für die meisten ihr zweites Weihnachtsfest in Deutschland. Letztes Jahr war noch alles ganz neu und fremd - aber in diesem Jahr hat sich unheimlich viel verändert."

Viele seien in eigene Wohnungen gezogen oder hätten Aussichten auf Arbeit oder Ausbildung. "Insofern ist dieses Fest auch für sie etwas Besonderes", so Kalkum. (ga)