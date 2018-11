In Teilen Bad Godesbergs gab es einen Stromausfall.

BAD GODESBERG. Vermutlich ein Kabelfehler hat am frühen Mittwochmorgen in Teilen Bad Godesbergs für einen Stromausfall gesorgt. Wie die Stadtwerke Bonn mitteilen, ist das Problem inzwischen behoben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2018

In Teilen des nördlichen Bad Godesbergs und Schweinheims ist am frühen Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Wie ein Sprecher der Stadtwerke Bonn (SWB) auf Anfrage mitteilte, gab es gegen 3.30 Uhr eine Mittelspannungsstörung, die vermutlich durch einen Kabelfehler ausgelöst wurde. "Schweinheim konnten wir zeitnah wieder zuschalten, dort gibt es seit 4.30 Uhr wieder Strom", so der Sprecher. Seit 6.30 Uhr sei auch Bad Godesberg Nord wieder versorgt.