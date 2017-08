Mehrstündiger Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg

Das Feuer richtete erhebliche Schäden am Haus und an den Wohnmobilen an.

Schweinheim. Brandstiftung schließt die Polizei beim Brand in Schweinheim, bei dem in der Nacht zu Dienstag ein Wohnwagen ausbrannte, aus.

30.08.2017

Nach dem Großbrand, bei dem in der Nacht zu Dienstag unmittelbar vor einem Einfamilienhaus in der Vennerstraße in Schweinheim ein Wohnwagen ausbrannte, hat die Polizei keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Inbrandsetzung. „Da der Wohnwagen unter Strom stand, gehen wir von einem technischen Defekt aus“, so Polizeisprecher Robert Scholten auf Anfrage des GA.

Wie berichtet, griffen die Flammen auf das Haus über, vor dem der Wohnwagen abgestellt war. Die Hauswand und das Dach waren dabei beschädigt worden. Auch ein weiterer Wohnwagen wurde beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von rund 100 000 Euro.

Dass bei dem Brand niemand verletzt wurde, haben die Bewohner wohl auch dem schnellen Eingreifen zweier Zeugen zu verdanken. „Nachdem wir den Brand gemerkt hatten, rief eine Kollegin die Feuerwehr an, und ich bin zu dem Haus gelaufen, um die Bewohner zu wecken“, berichtet einer von ihnen, der sich an den GA wandte. „Das kann ich im Moment weder bestätigen, noch verneinen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einsatzleiter Rainer Franke war am Mittwoch für eine Stellungnahme dazu nicht zu erreichen.