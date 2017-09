Sperrung für eine Stunde

Bad Godesberg. Aufgrund eines technischen Defekt war am Dienstag der Straßentunnel in Bad Godesberg für eine Stunde gesperrt. Noch ist unklar, wie es zu dem Defekt kam.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2017

Der Straßentunnel in Bad Godesberg war am Dienstagabend für eine Stunde komplett gesperrt. Grund dafür sei ein technischer Defekt, so ein Polizeisprecher. Genaue Angaben zu Art und Ursache des Defekts sind bislang noch nicht bekannt. Gegen 20.30 Uhr wurde die Sperrung nach einem Einsatz der Feuerwehr wieder aufgehoben.

Erst letzte Woche hatten an dem Tunnel Bauarbeiten stattgefunden, der Tunnel wurde vom 17. bis 22. September nachts teilweise gesperrt. Auch vom 8. bis zum 20. Oktober soll der Tunnel wieder gesperrt werden. Grund dafür sind Montagearbeiten, die für die Funkanlage unter der Tunneldecke vorgenommen werden müssen.