Entlastungskanal für den Kanal

Bau des Entlastungskanals: In diesen Tagen laufen die Vorbereitungen für den Rohrvortrieb unterhalb der Bahngleise.

Mehlem. Der Entlastungskanal für den Mehlemer Bach wird von Donnerstag bis Samstag unter den Bahngleisen vorgetrieben. Geplagte Anwohner dürfen woanders schlafen, wenn sie denn wollen.

Die von Hochwassern gebeutelten Mehlemer schauen genau hin, wie es an der Baustelle für den Entlastungskanals des Mehlemer Bach vorangeht: Es sei seit ein paar Tagen nicht gearbeitet worden, so Anwohner. Doch nach Angaben der Stadt können nun die Arbeiten im Bereich der Bahnstrecke wieder aufgenommen werden.

„Zwischen Donnerstag, 7. September, und Samstag, 9. September, wird der Vortrieb unter den Gleisen auch nachts durchgeführt“, heißt es aus dem Tiefbauamt. Es komme wohl zu Beeinträchtigungen und Lärmbelästigungen, man bitte um Verständnis. Die Stadt bietet den unmittelbaren Anliegern die Kostenübernahme für Ausweichquartiere in diesen Nächten an. Es wird drei Tage lang tags und nachts an dem Rohvortrieb gearbeitet. „Der Vortrieb unter den Gleisen muss kontinuierlich durchgeführt werden, um die Gefahr eines Bodeneinbruchs und damit auch eine Schädigung der Gleise zu vermeiden“, sagt Stefanie Zießnitz vom Presseamt der Stadt.

Es fallen Mehrkosten an

Bei den jetzt wieder aufgenommenen Arbeiten handelt es sich um den letzten Abschnitt des Rohrvortriebs zwischen der Straße Schützengraben und der Rolandswerther Straße. „Zu der Unterbrechung kam es, weil die DB das ursprünglich abgestimmte und mit Kreuzungsvertrag von September 2015 genehmigte Verfahren der Gleisquerung kurzfristig wieder infrage gestellt hat und eine neue Planung beauftragt und abgestimmt werden musste“, erklärt Zießnitz. „Im Anschluss werden zwischen der Bachemer Straße und der Straße Schützengraben die Schachtbauwerke errichtet.“ Den Abschluss bildet das Einlaufbauwerk oberhalb der Bachemer Straße.

Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen für die Bahntrassenunterquerung und den durch den Rohrvortrieb kürzlich verursachten Schaden am Mischwasserkanal in der Meckenheimer Straße werden aller Voraussicht nach deutliche Mehrkosten für den Entlastungskanal Mehlemer Bach anfallen. „Die genaue Höhe dieser Mehrkosten steht derzeit noch nicht fest“, sagt die Stadt.