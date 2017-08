28.08.2017

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, bietet die Mieterinitiative der Hicog-Siedlung Muffendorf Führungen und eine Ausstellung an. Treffpunkt ist jeweils auf dem Platz am Hochhaus hinter der Pizzeria, Röntgenstraße 19.

Die Ausstellung zeigt von 10.30 bis 16 Uhr Fotografien vergangener Jahre und informiert über Architektur und Geschichte der Siedlung, die in den 1950er Jahren für die deutschen Mitarbeiter des amerikanischen High Commissioner of Germany (Hicog) errichtet wurde. Bei Führungen um 11 und um 14 Uhr können Besucher das Zusammenwirken von Bauten und Grünflächen erkunden, wie es von Architekt Sepp Ruf in Zusammenarbeit mit Hermann Mattern geplant war.

Auf Nachfrage werden auch Gruppenführungen zu anderen Terminen angeboten. Kontakt per E-Mail an mieterinitiative@hicog-muffendorf.de.