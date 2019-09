16.09.2019

Der Tag des Geotops gibt Bürgern die Gelegenheit, mit Fachreferenten scheinbar unbelebte Natur, Steinbrüche, historische Bergwerke, stillgelegten Abbaugruben oder sonst unzugängliche Schutzgebiete zu erkunden. Die Fachleute bieten einen Einblick in die erdgeschichtliche Entstehung des jeweiligen Areals und, sofern vorhanden, in die historischen Ereignisse der jüngeren Geschichte. In Wachtberg besuchten Neugierige in den vergangenen Jahren die Kiesgrube Gimmersdorf, die Tongrube Adendorf, den Rodderberg und den ehemaligen Steinbruch Dächelsberg.