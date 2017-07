Verdacht des sexuellen Übergriffs

Bad Godesberg. Wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs am Bad Godesberger Aloisiuskolleg ermittelt die Polizei weiter gegen einen Lehrer. Ein Sprecher sagt, dass eine Strafanzeige vorliege.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 10.07.2017

Nachdem die Abiturienten verabschiedet sind, glätten sich langsam die Wogen der Bestürzung am Aloisiuskolleg (Ako). Wie berichtet, hatte Anfang Mai die Bezirksregierung Köln angegeben, das Ako habe den Verdacht eines sexuellen Übergriffs eines Lehrers auf eine Schülerin gemeldet. Polizeisprecher Frank Piontek bestätigte, dass eine Strafanzeige aus dem Umfeld des möglichen Opfers vorliege. Laut Oberstaatsanwalt Sebastian Buß laufen die Ermittlungen der Polizei weiter; das Verfahren liege aber noch nicht bei der Staatsanwaltschaft.

Nach GA-Informationen haben Zeugen inzwischen auf eine mögliche Grenzverletzung bei einer weiteren Schülerin hingewiesen. Die Aufsichtsbehörde, das LVR-Landesjugendamt, erklärt auf Anfrage, dass sich das Ako mit seiner Trennung von dem Lehrer richtig verhalten habe. „Ansonsten hätten wir vom Träger verlangen können, dass er eine bestimmte Person nicht mehr in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kommen lässt“, so LVR-Sprecher Till Döring.

Man sei froh, dass die involvierten Schüler ihr Abitur bestanden haben, sagt Ako-Schulleiter Manfred Sieburg. Zudem ende das Arbeitsverhältnis des Lehrers, der bis zum Schuljahrsschluss nicht zurückkehre. „Es gab mit ihm im April eine einvernehmliche Trennung“, betont Sieburg. Trotzdem hatten sich Ende Mai in einem dem GA vorliegenden Schreiben ans Kolleg und Ex-Rektor Pater Johannes Siebner, heute Jesuitenprovinzial, 43 Schülerfamilien vehement für den Lehrer eingesetzt und das Ako kritisiert.

Forderung der Eltern

Die Eltern forderten „Transparenz und Gerechtigkeit, Fairness und die Wahrung rechtsstaatlicher Ansprüche“. Die Unterzeichner des Briefes fragten, ob die Schulleitung jemals dem Mann gegenüber aktenkundig zu erkennen gegeben habe, dass sie seine Form der „Ausweitung des Schulischen ins Private“, die allgemein bekannt gewesen sei, nicht billige.

Die Belange der mutmaßlich betroffenen Schülerin sind auf den vier Seiten kein Thema. Der Brief ist mit „Schreiben der 43“ betitelt, was an den 2010 verbreiteten „Brief der 500“ teils prominenten Ako-Ehemaligen erinnert. Sie hatten sich darin in einer für die Betroffenen verletzenden Weise zu damaligen Missbrauchsvorwürfen geäußert. Genau diesen Brief habe das Ako 2016 in seiner Kollegserklärung als verletzend kritisiert, erinnert Schulleiter Sieburg.

Ako-Chef will Kultur des Hinhörens

Zur Trennung von dem Lehrer erklärt er, dass es eine durch glaubwürdige Zeugen nachweisbare Handlung gegeben habe. „Die Lehrperson hat das Vertrauen des Dienstgebers durch ihre Handlungsweise nachhaltig erschüttert, sie hat es zerstört.“ Man habe das Vertrauen in die pädagogische Professionalität des Mitarbeiters verloren. „Es gab auch ansonsten beobachtbares distanzloses Verhalten des Lehrers zu Schülern.“

In einem Antwortschreiben an die 43 Eltern hatte Sieburg Ende Mai geschrieben, die wichtige Erkenntnis aus dem Missbrauchsskandal der vergangenen Jahre sei zu würdigen, „wie sich der oder die Betroffene bei einer Handlung fühlte“. In seiner Abiturrede Ende Juni rief er alle Mitarbeiter dazu auf, „für eine neue Kultur des Hinhörens“ und der Wachsamkeit zu stehen.

Nach dem Abitur habe man mit Pater Siebner und einem Mitarbeiter der LVR-Aufsichtsbehörde die Elternvertreter und Lehrer über den Vorgang informiert, so Ako-Pressesprecher Joachim Sina. Man habe sich allen Fragen gestellt. „Die meisten Eltern haben die Vorgehensweise des Ako gutgeheißen.“ Im September wird Sieburg auf Einladung des Schulausschussvorsitzenden Tim Achtermeyer im nicht öffentlichen Sitzungsteil berichten.