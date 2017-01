Sperrung am 14. und 15. Januar

Der Straßentunnel in Bad Godesberg war am 14. Dezember wegen eines Fehlalarms gesperrt.

03.01.2017 Bad Godesberg. Am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Januar sperrt das Tiefbauamt der Stadt den Straßentunnel in Bad Godesberg. Eine neue Brandmeldeanlage soll in Betrieb genommen werden.

Die Sperrung sei nicht zu vermeiden, so das Tiefbauamt. Die neue Brandmeldeanlage ist an

die Betriebstechnik des Tunnels angekoppelt. Während dieser Umschaltung gibt es vorübergehend keine

funktionsfähige Brandmeldeanlage, durch den Tunnel darf daher kein

Verkehr fließen. Außerdem müssen Arbeiten im Tunnel erledigt werden,

die unter Betrieb nicht möglich sind.

Der Tunnel wird komplett gesperrt, eine Umleitung wird ausgeschildert. (Anja Wollschlaeger)