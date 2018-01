Verkehrsbehinderung am Samstag

Der Straßentunnel Bad Godesberg wird am Samstag teilweise gesperrt.

Bonn. Die südliche Rampe des Straßentunnels in Bad Godesberg wird am kommenden Samstag für zwei Stunden gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an den Löschwasserschläuchen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.01.2018

Weil weitere Löschwasserschläuche getauscht werden, wird es im Straßentunnel Bad Godesberg am kommenden Samstag ab 9 Uhr für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Süden kommen.

Wie die Stadt Bonn mitteilt, wird für diesen Zeitraum die Rampe Koblenzer Straße gesperrt. Nur die südliche Rampe Friedrichallee sei befahrbar.

Bereits im Dezember 2017 wurden die Löschwasserschläuche in Fahrtrichtung Norden ausgetauscht.