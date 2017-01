Verkehr am Wochenende in Bonn

14.01.2017 Bad Godesberg. An diesem Wochenende ist der Godesberger Tunnel geschlossen. Grund ist die Installierung einer neuen Brandmeldeanlage. Die Stadt hat hierfür Umleitungen ausgeschildert.

Das große Verkehrschaos bleibt aus: Die Schließung des Godesberger Tunnels sorgt zwar für Verspätungen von bis zu 30 Minuten, wenn man die Bundesstraße 9 in Richtung Koblenz fährt. Der Verkehr kommt allerdings nicht vollständig zum Erliegen, was auch daran liegt, dass am Wochenende nicht so viele Fahrzeuge wie im Berufsverkehr die Strecke passieren.

Ab dem Straßentunnel hat die Stadt Bonn Umleitungsempfehlungen ausgeschildert. In Richtung Süden über Mitteldurchfahrt – Bonner Straße – Moltkestraße – Löbestraße – Koblenzer Straße, in Richtung Norden über Am Erdbeerfeld – Konstantinstraße – Ubierstraße – Mittelstraße – Ludwig-Erhard-Allee – Marie-Kahle-Allee - Willy Brandt-Allee.

Noch bis Sonntag in den frühen Abendstunden ist der Tunnel vollständig gesperrt, weil die neue Brandmeldeanlage in die vorhandene Technik des Tunnels integriert wird. Während des Einbaus darf laut Stadt kein Fahrzeug das Tiefbauwerk passieren, da in dieser Zeit kein Feueralarm ausgelöst werden könnte. (J.-Nicolas Ottersbach)