Ursache unklar

BAD GODESBERG. Am Kreisverkehr Austraße/Brunhildtraße nahe der Fähre Königswinter-Mehlem ist am Freitagmittag ein etwa zwei Quadratmeter großes Loch in der Straßendecke aufgerissen.

Von Peter Gassner, 29.06.2018

Das Loch ist etwa einen Meter tief und hat unter der Oberfläche einen Durchmesser von etwa zwei Metern. Wie es entstanden ist, ist laut Marc Hoffmann, Vize-Sprecher der Stadt Bonn, noch unklar. Vermutet werde ein Kanaleinbruch, sicher sagen könne man das aber derzeit nicht. Am Montag sollen entsprechende Untersuchungen vor Ort stattfinden.

Bis dahin wird die Stelle an dem Kreisverkehr vom Tiefbauamt abgesperrt. Der Verkehr könne drumherum aber weiter fließen.