Brunnen in Mehlem

MEHLEM. Der Spatzenbrunnen in Mehlem wurde 2001 von Gisela Lange gestiftet. Doch nun sieht sie die Anlage stiefmütterlich behandelt.

Es war Anfang Mai 2001, als der Spatzenbrunnen im Schlosspark, an der Ecke Schloßallee und Mainzer Straße, enthüllt wurde. Unter den zahlreichen Gästen waren die damalige Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann, Christoph Brüse, der das Amt des Bezirksvorstehers innehatte, und Gisela Lange. Die heute 83-Jährige hat den Brunnen gestiftet – Gestaltung des Umfelds inklusive.

Doch nun sieht sie die Anlage stiefmütterlich behandelt. Erst vor kurzer Zeit habe die Stadt ihn angeschaltet, die Pflege des Areals lasse aus ihrer Sicht zu wünschen übrig, so Lange. „Ich war einfach enttäuscht“, beschreibt die Seniorin, die nicht nur viel Geld, sondern auch viel Arbeit in das Areal gesteckt hat.

„Ich bin fünfmal zu einem Künstler ins Sauerland gefahren.“ Dort habe sie den Spatzenbrunnen schließlich erstanden. „Außerdem habe ich Findlinge und Bänke angeschafft. Eine davon war schon nach wenigen Tagen verschandelt“, erinnert sich die 83-Jährige. Dann habe der Brunnen „jahrelang trocken gelegen“. So auch in diesem Jahr. Anrufe und Briefe an die Stadt hätten nichts gebracht. Dann allerdings sei sie bei der Bezirksverwaltungsstelle gelandet, dort habe man sich sehr engagiert, „und wenige Tage später lief der Brunnen wieder“.

Mehr Engagement von der Stadt gewünscht

Sehr zur Freude der Stifterin, die nun bei Spaziergängen mit ihrem Hund wieder viele Mehlemer sieht, die sich an dem Brunnen erfreuen, beschreibt Lange. „Das Areal wird wirklich gerne in Anspruch genommen.“ Und teilweise sogar von den Besuchern gepflegt – genau wie von Lange selbst. Ein Engagement, dass sie sich eigentlich von der Stadt wünscht.

„Im vergangenen Jahr lief der Spatzenbrunnen ohne Mängel“, sagt Andrea Schulte vom städtischen Presseamt auf Anfrage des General-Anzeigers. Hinsichtlich des Betriebs des Brunnens sei allerdings zu berücksichtigen, „dass die Brunnenanlage über keine automatische Nachspeisung verfügt“.

Brunnenpaten werden gesucht

Diese müsse manuell vorgenommen werden. „Aufgrund der engen Personalkapazität kann der Brunnen beziehungsweise die Nachspeisung nicht täglich kontrolliert werden“, so Andrea Schulte. Hinzu komme, dass der Brunnen „offensichtlich von einigen Anwohnern als kostenloser Wasserspender für die umliegenden Gärten und Beete missbraucht wird“. Deshalb sei der Mehlemer Spatzenbrunnen in der Vergangenheit häufig ausgefallen, das Wasser sprudelte nicht mehr.

Inklusive des Brunnens in der Rheinaue gibt es in Bad Godesberg nach Angaben der Stadt 36 Brunnen. Für diese gibt es bisher drei Paten, über weitere freut sich die Verwaltung.

Die Stadt sucht Bürger, die bereit sind, eine Brunnenpatenschaft zu übernehmen, und mit einem kleinen oder größeren Betrag zur Verschönerung des sommerlichen Stadtbilds beizutragen. Interessenten können sich ans Tiefbauamt wenden. Ansprechpartnerin ist Ulrike Liedtke: E-Mail ulrike.liedtke@bonn.de oder 02 28/77 41 28,