Polizei bittet um Hinweise

Bad Godesberg. Die Bonner Polizei ermittelt, ob ein Raubüberfall in einer Wohnung und ein versuchter Straßenraub in Bad Godesberg von denselben Tätern begangen worden sein könnten und bittet um Hinweise.

Von Sebastian Meltz, 20.08.2019

Wie die Bonner Polizei mitteilt, sollen Zeugen am Montagabend gegen 20.40 Uhr auf die Hilferufe einer 37-jährigen Frau aufmerksam geworden sein, als diese von maskierten Männern in ihrer Wohnung auf der Frankenstraße in Bonn-Hochkreuz mit einer Pistole bedroht, geschlagen und ausgeraubt wurde.

Laut Polizeiangaben erbeuteten die Täter neben einer Geldbörse und einem Smartphone weitere persönliche Gegenstände und forderten die

Herausgabe von weiterem Bargeld. Die 37-Jährige habe sich jedoch zur Wehr gesetzt und um Hilfe geschrien, woraufhin die beiden Räuber aus der Wohnung flüchteten. Die Frau wurde leicht verletzt und noch vor Ort behandelt.

Noch während der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde die Polizei eigenen Angaben zufolge nur wenige Minuten später zu einem versuchten Raubgeschehen am nicht weit von der Frankenstraße entfernt gelegenen Sportgelände des SSV Plittersdorf 1922 gerufen.

31-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Dort soll ein Unbekannter im Bereich der Neckarstraße einen 20-Jährigen und dessen 22-jährigen Bekannten attackiert haben. Der Mann sei zunächst an den beiden vorbei gelaufen, dann wieder zurück gekommen und soll dann nach einem Rucksack gegriffen haben. Außerdem soll der Verdächtige weitere Personen in der Nähe des Sportplatzes angesprochen und nach „Oberbekleidung“ gefragt haben, da er sich umziehen wolle. Dann lief der Verdächtige davon.

Wie es heißt, soll die Täterbeschreibung auch auf einen der beiden Männer zutreffen, die am Raubüberfall in der Wohnung in der Frankenstraße beteiligt waren. Demnach ist der Verdächtige bei dünner Statur etwa 1,75 Meter groß, hat einen „sehr dunklen“ Hautteint, schwarze, kurze Haare und einen dünnen, schmalen Bart. Zum Tatzeitpunkt habe der Mann unter anderem eine graue Jogginghose, Sneaker und eine schwarze Sport- oder Regenjacke getragen.

Die Ermittler gehen nach dem aktuellen Sachstand von einem möglichen Zusammenhang zwischen den beiden geschilderten Geschehen aus. Noch am Abend konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger in Bad Godesberg festgenommen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu den geschilderten Abläufen Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der Tatbeteiligten machen können, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.