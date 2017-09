Bad Godesberger Innenstadt

Bad Godesberg. 50 Stände, Bands, Vorführungen, Zirkusprogramm, Street Food und oben drauf der verkaufsoffene Sonntag: Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke hat am Freitagnachmittag mit einem Schlag das erste Fass des 15. Stadtfestes ans Laufen gebracht.

. „Die Godesberger haben so viele gute Seiten. Was hier funktioniert, ist der Zusammenhalt bei den Menschen und Vereinen“, sagte sie. Jürgen Bruder, Vorsitzender vom Verein Bad Godesberg Stadtmarketing, erklärte: „Wir haben uns bemüht, wieder ein tolles Fest auf die Beine zu stellen.“ Samt dem französischen Markt setzt sich das bis Sonntag in der Innenstadt fort – jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Die Bands werden sogar bis 22 Uhr spielen. Moderator und Bonns Ex-Prinz Mirko Feld freut sich nach dem Auftakt mit Klöbner auf dem Theaterplatz auf den Deutschrock der Übertreiber am Samstag ab 17.30 Uhr und Cocker on the Rocks ab 19.30 Uhr mit den Songs von Joe Cocker. Am Sonntag treten ab 15.30 Uhr Taste of Woodstock auf und erinnern dabei an Crosby, Stills & Nash. Andy King & The Memphis Riders lösen um 18 Uhr ab. Auf der Bühne Am Fronhof geht es am Samstag ab 12 Uhr los mit Mario's Musikschule, den Jojos, Seluna und White Maze (Indierock, 18.30 Uhr). Am Sonntag sind Piccolo Puppenspiel, Circusschule Don Mehloni und Double LP (17 Uhr) dabei.