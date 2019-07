Rauch in der Röhre

Bad Godesberg. Die Stadt Bonn hat im Bad Godesberger Tunnel ein Feuer zünden lassen und so einen Brandfall simuliert. Spezielle Systeme wurden so getestet, die bei einem Unglück blitzschnell Rauch aus der Tunnelröhre entziehen.

Von Maximilian Mühlens, 31.07.2019

Der Rauch breitet sich rasend schnell aus. In der Ferne lodert gut sichtbar ein Feuer. An den Wänden des Godesberger Tunnels leuchten zur Warnung immer wieder sehr helle, weiße Lampen auf. Der Fluchtweg ist mit grünen Symbolen gekennzeichnet. Der Rauch sammelt sich unterdessen unter der Decke des Tunnels und wird in eine rund fünf Quadratmeter große Aussparung eingesogen. In dem dortigen Areal entstehen Luftwirbel, die durch den Rauch deutlich sichtbar sind. Der Bereich indem sich die Autofahrer aufhalten, ist rauchfrei. Ein gespenstisches Bild, das bei einem großen Test am späten Dienstagabend im Bad Godesberger Tunnel produziert wurde.

Die Stadt Bonn hat aber nicht ohne Grund in dem stark frequentierten Straßentunnel gezündelt: die neue Entrauchungsanlage des Bad Godesberger Tunnels wurde ausgiebig getestet, außerdem war der Brandversuch Teil der Abnahme der neuen Sicherheitstechnik. Derzeit wird das Bauwerk nämlich aufwendig sicherheitstechnisch saniert. „Vor 20 Jahren war der Brandschutz hochmodern, nun haben sich aber nach Tunnel-Unglücken einige Parameter geändert“, erklärte Stefan Pieper, Sachgebietsleiter im Amt für Tiefbau dem GA. Er ist auch der Projektleiter für die mehr als zehn Millionen Euro teure Sanierung. Die rheinseitige Tunnelröhre ist inzwischen fertig und konnte daher dem groß angelegten Test unterzogen werden.

Eine tschechische Spezialfirma hatte dafür ein Feuer inmitten des Tunnels entzündet, um zu kontrollieren, ob die neuen Sicherheitssysteme auch funktionieren. Empfindliche Technik wurde zuvor gesondert gesichert, damit diese beim Test, bei dem Rauch und Hitze produziert wurde, keinen Schaden nehmen konnte.

Brand im Bad Godesberger Tunnel simuliert Foto: Maximilian Mühlens Die Stadt Bonn hat im Bad Godesberger Tunnel ein Feuer zünden lassen und so einen Brandfall simuliert.

Kaum wurde das Feuer gegen 23 Uhr von den Fachleuten entzündet, griffen die Sicherheitssysteme ein. Die zuvor sehr fein eingestellten Sensoren und ein spezielles Brandmeldekabel, das nun in der gesamten Tunnelröhre verbaut ist, meldeten die Hitze- und Rauchentwicklung. „Die Feinjustierung ist enorm wichtig, denn es wäre nicht zielführend, wenn das System beispielsweise bei einem älteren Lastwagen greift, nur weil der sehr qualmt. Die Detektion ist eine Schwierigkeit“, so Pieper. Nach dem die Tunnelsensoren den Rauch und die Hitze feststellten, ging sofort ein Alarm bei der Bonner Berufsfeuerwehr ein und die Sperrung des Tunnels wurde veranlasst – das Szenario ging auf.

Sekunden nachdem sich der Rauch ausbreitete, öffnete sich eine der neuen Abzugsklappen, die Jalousien ähneln. „Für diese Klappen musste die Decke geöffnet und auch statistisch verstärkt werden“, so Pieper. Die besondere Klappe sorgte dafür, dass der Rauch zügig eingesogen wurde, so dass der Aufenthaltsbereich der anwesenden Personen rauchfrei blieb. Das ist im Ernstfall enorm wichtig, denn nur so können die Autofahrer sich am neuen Lichtsystem orientieren und den Notausgang finden. Dieser wird durch ein ausgeklügeltes System stets mit Frischluft versorgt. Außerdem werden giftige Gase durch das Ansaugsystem direkt umgeleitet. Alle 100 Meter befindet sich in der Röhre nun ein solcher Abzug – 15 insgesamt. Riesige Turbinen versorgen die Tunnelröhre außerdem mit Luft oder sorgen für den Abzug von verbrauchter Luft. Die Leistung der riesigen Ventilatoren liegt bei über 65 Kubikmeter Luft pro Sekunde. Durch die neue Technik kann nun sehr genau an einer Brandstelle der Rauch abgeleitet und die Brandstelle lokalisiert werden. „Der Test ist absolut geglückt“, sagte Stefan Pieper dem GA.

Für den Test, der von einem Gutachter begleitet wurde, wurde am Dienstagabend der Bad Godesberger Straßentunnel gegen 21 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Gegen fünf Uhr am frühen Mittwochmorgen sollte der Verkehr wieder normal durch den Tunnel fließen. Die bergseitige Röhre ist noch immer gesperrt, da diese derzeit modernisiert wird. Ende des Jahres sollen aber auch dort die Bauarbeiten beendet sein.