Autotage in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Der Theaterplatz verwandelt sich in eine Biathlon-Arena. Teilnehmer reisen sogar aus Wuppertal an. Den Gewinnern winken VIP-Tickets für die World Team Challenge am 28. Dezember in Gelsenkirchen.

Von Stefan Hermes, 29.05.2017

„Ich bin der totale Biathlon-Fan“, freute sich Antonia auf dem Graben (22), nachdem sie mit drei Treffern den Schießstand der Biathlon-Arena auf dem Godesberger Theaterplatz verlassen hatte. Zusammen mit ihrem Vater Norbert war sie extra aus Wuppertal angereist und konnte lange die Bestzeit in der Gesamtwertung für den 400-Meter-Lauf auf einem Thoraxtrainer halten, mit dem sich der Skilanglauf optimal simulieren lässt.

Ihrem Vater gelang es sogar, sich nach seinem 400-Meter-Lauf schnell wieder zu beruhigen, um mit der notwendigen Konzentration das Infrarotgewehr anzulegen und die erforderlichen fünf Treffer für den Wettbewerb „Biathlon auf Schalke“ zu erzielen. Bei Temperaturen um die 30-Grad-Marke erschienen allerdings weitaus weniger Sportbegeisterte, die Freude an einem schweißtreibenden Kräfte- und Geschwindigkeitsmessen auf dem Langlaufsimulator hatten, als vom Godesberger Stadtmarketing erhofft.

Nicht genügend Anmeldungen für den Staffellauf

Dort wollte man mit der Biathlon-Tour den beliebten Autotagen, an denen man sich in der Fußgängerzone ein Wochenende lang einen Überblick über die aktuellen Fahrzeugmodelle verschaffen konnte, eine sportliche Attraktion hinzufügen. Man hatte vergeblich auf die Anmeldung von Firmen und Vereinen gewartet, die als Vierer-Staffeln an der Biathlon-Tour hätten teilnehmen können. Dabei werden in mehr als 30 Städten Nordrhein-Westfalens und in Rheinland-Pfalz die Stadtsieger ermittelt, die dann als VIP-Gäste in die Gelsenkirchener Veltins-Arena zur Biathlon World Team Challenge am 28. Dezember 2017 eingeladen werden.

Dort findet nach einer Idee von Rudi Assauer das weltgrößte Biathlon-Spektakel statt: Im Stadion wird der Rasen gegen einen Schießstand ausgetauscht und drum herum sind Loipen aus dem Schnee der Skihalle Neuss angelegt. „Sport und Shopping passen gut zusammen“, animierte Martin Bremer die Godesberger, die sportliche Herausforderung anzunehmen. Seit drei Jahren reist er mit seiner mobilen „Biathlon auf Schalke“-Tour durch die Lande und ist als ehemaliger Leistungssportler und Marathonläufer begeistert von den technischen Möglichkeiten seiner Anlage, von der er sich auch eine größere Aufmerksamkeit für den Biathlon-Sport erhofft. „Der magische Moment des Biathlons“, beschreibt Bremer, findet in dem Moment statt, wo die Sportler nach dem kräftezehrenden Lauf auf dem Thoraxtrainer nach Luft ringen und versuchen, möglichst schnell die Ruhe und Konzentration zu finden, die für die fünf gezielten Schüsse mit dem etwa vier Kilogramm schweren Biathlon-Gewehr erforderlich sind.

Sandra Blömeke siegt in 2:22 Minuten

Was bei den Profis durch Training und Konzentration so einfach aussieht, zeigte manchem Laien auf dem Godesberger Theaterplatz seine Grenzen auf. Und wie schwer es tatsächlich ist, von dem kräftezehrenden 400-Meter-Lauf kommend, einen ruhigen Stand mit dem Gewehr einzunehmen. „Mit dem Aktionspuls war es vollkommen anders als zuvor beim Ausprobieren“, berichtete Antonia, die auch den Lauf auf dem Thoraxtrainer als „sehr anstrengend“ empfand.

Vater und Tochter gelang es mit Zeiten von 3:47 und 5:19 Minuten die bis zum Nachmittag besten Gesamtzeiten zu erreichen. Jedoch wurden sie bis zum Abend von vier der insgesamt 55 Teilnehmer deutlich überboten. Mit teilweise deutlich unter drei Minuten wurde Sandra Blömeke (2:22) Tagessiegerin, Andrew Irven (2:31) und Stephan Pelzer (2:39) belegten die Plätze zwei und drei und waren damit deutlich schneller als Norbert auf dem Graben, der einen noch ehrenvollen fünften Platz belegte.