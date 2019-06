BAD GODESBERG. Im Panoramabad in Rüngsdorf findet am Wochenende 22. und 23. Juni das Pokalspringen des Schwimmbezirks Mittelrhein statt. Badbesucher müssen daher mit Einschränkungen rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2019

Freibadfreunde müssen am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni im Panoramabad in Rüngsdorf mit Einschränkungen rechnen. Wie die Stadt Bonn am Mittwoch mitteilte, finden dann in dem Bad das Pokalspringen des Schwimmbezirks Mittelrhein statt. Das Sprungbecken ist daher an beiden Tagen gesperrt.