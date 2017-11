Bonn. Der Bahnhof in Bad Godesberg musste am Mittwochnachmittag vorübergehend gesperrt werden. Ein verdächtiger Koffer in einem Regionalzug in Richtung Koblenz sorgte für einen Polizeieinsatz.

Die Polizei musste am Mittwochnachmittag den Bahnhof in Bad Godesberg abgesperren. In einem Regionalzug war gegen 16.15 Uhr ein verdächtiges Gepäckstück aufgefallen. Der RE5 in Richtung Koblenz wurde komplett geräumt, Fahrgäste und Passanten mussten den Bereich rund um den Bahnhof räumen, auch der Tunnel wurde durch die Polizei geräumt. Der Kiosk im Bahnhof wurde ebenfalls kurzzeitig geschlossen.

Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann mit dem Gepäckstück in Köln eingestiegen ist und den Zug am Bonner Hauptbahnhof wieder verlassen hat - allerdings ohne das Gepäck. Sie alarmierten den Zugführer, der wiederum die Polizei informierte. Gegen 17 Uhr meldete sich der Besitzer des Koffers in Bonn und gab seinen Koffer als vermisst an. Die Polizei untersuchte den schwarzen Koffer im Zug dennoch gründlich, ehe sie die Sperrung gegen 17.15 Uhr wieder aufhob.

Aufgrund der Sperrung kam es im Zugverkehr für mehr als eine Stunde zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da kein Zug zwischen Bonn und Mehlem fahren konnte. Die Deutsche Bahn riet Fahrgästen zwischenzeitlich, auf die Stadtbahnlinien zwischen Bonn und Bad Godesberg umzusteigen.

Weitere Berichterstattung folgt.