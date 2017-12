Abfuhrtermin war der 24. November

Heiderhof. Alte Elektrogeräte liegen seit Tagen am Heiderhof herum. Laut Bonnorange kommt das immer wieder mal vor.

Die Sperrmüllabfuhr auf dem Heiderhof hat ihre Spuren hinterlassen. Wie ein GA-Leser mitteilt, liegen einige Elektrogeräte seit gut zwei Wochen am Straßenrand. An der Buswendeschleife liegen Fernseher und Kühlschränke. Abfuhrtermin war bereits am 24. November. „Ein Aufseher, der Kontrolle gefahren ist, hat die Geräte schon entdeckt“, sagt Bonnorange-Sprecherin Birgit Gußmann. Sie würden an diesem Freitag abgeholt.

Es komme immer wieder vor, dass Leute Sachen an den Straßenrand stellen, die dort nicht hingehören. Dazu gehören Pappkartons und Verpackungen, Elektrogeräte, Holzpaletten, Bauschutt, gefährliche Abfälle (Sondermüll) wie Lacke, Farben und entzündliche Stoffe sowie Nachtspeicheröfen und Auto-/Motorradteile. Was nicht mitgenommen wird, wird mit einem roten Zettel versehen, auf dem unter anderem eine Inforufnummer steht.