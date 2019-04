Über 200 Lokale, Imbisse und Restaurants

Andrea und Familie genießen die kulinarischen Neuheiten beim Street Food Festival in Bad Godesberg.

Beschäftigt sich mit der Esskultur in Bad Godesberg: Mila Brill macht Pause in einer Eisdiele am Theaterplatz.

Bad Godesberg. Der Stadtbezirk Bad Godesberg ist ein dankbares Pflaster für Soziologen – davon ist Mila Brill überzeugt. Seit September 2018 forscht die 25 Jahre alte Soziologin zum Thema „Urbane Esskulturen und integrative Praktiken in Bad Godesberg“.

Von Michael Wenzel, 04.04.2019

Mila Brill untersucht, wie Gemeinschaft, aber auch Trennung von Menschen, mit Esskulturen zusammenhängen. Dazu werden „Stadtpläne der Esskulturen“ erarbeitet, in denen die lokale Gastronomie unterschiedlicher Herkunft sichtbar wird.

„In den vergangenen Monaten bin ich dafür durch sämtliche Ortsteile geradelt auf der Suche nach Orten, wo man öffentlich essen kann – Google und Co. taugen dazu nicht“, berichtet die aus Köln stammende Wissenschaftlerin. „Und ich war überrascht über die unglaubliche Vielfalt auf so engem Raum“, konstatiert sie.

Mehr als 200 Lokale, Imbisse und Restaurants hat sie bereits gelistet und versucht nun der Frage nachzugehen, wer wohin geht und wer sich wo wohlfühlt. Sie selbst hat sich angewöhnt, zusammen mit Kollegen mindestens einmal in der Woche in Bad Godesberg essen zu gehen. Dabei werden ganz unterschiedliche Küchen probiert - über 15 verschiedene Nationalitäten tauchen nämlich in ihrer Restaurantliste auf.

Und immer wieder ist sie überrascht, wie viel Geschichte noch in manchen Restaurants versteckt ist: „Das finde ich toll“, sagt sie. Zum Beispiel bei ihrem Besuch im Weinhaus Maternus. Da haben sie die Fotos der Politiker und Diplomaten beeindruckt, die das Lokal zu Bonner Hauptstadtzeiten zu einem der beliebtesten Prominentenlokale gemacht hatten. Ähnliches berichtet sie aus dem „Redüttchen“, wo ebenfalls Fotogalerien an die Bonner Republik und ihre Repräsentanten erinnern.

Erstaunlich wenig Ketten

Und ihre Mittagspause verbringt sie mittlerweile am liebsten bei einem Tee in einem kleinen indisch-pakistanischen Stehrestaurant an der Alten Bahnhofstraße, wo der pakistanische Inhaber schon seit über zwanzig Jahren seine Gäste mit pakistanischem Essen bewirtet. Darüber hinaus stellt sie auch fest, „dass es hier erstaunlich wenig Ketten gibt“.

Und noch etwas ist ihr positiv aufgefallen: die Bereitschaft der Menschen, etwas zu erzählen. „Essen ist ja auch etwas, bei dem man gut miteinander ins Gespräch kommt“, sagt die junge Wissenschaftlerin lächelnd.

„Essen gehört zum Menschen, und gemeinsame Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil von Kultur. Esskulturen können Verbindungen schaffen: Isst man auswärts, kommt man mit neuen Menschen und Gerichten in Berührung. Sie können aber auch trennen: Geschmäcker sind verschieden, und mit manchen Personen sitzt man lieber an einem Tisch als mit anderen“, heißt es dazu auf der Internetseite des Instituts für Politische Wissenschaften und Soziologie, Lehrstuhl für Kultursoziologie.

Street Food Markt in Bad Godesberg Foto: Ronald Friese Persische Safran Hähnchen gab es am Stand von Verkäufer Houman.

Foto: Ronald Friese Christiane Engelmann und Ahlke Kolbitz lassen sich die Hot Dogs schmecken.

Foto: Ronald Friese Saftige Burger servierten Beef und Brothers.

Foto: Ronald Friese Gut besucht war am Wochenende der Bad Godesberger Theaterplatz während des Street Food Markts.

Foto: Ronald Friese

Foto: Ronald Friese Riesige Hot Dogs von der Bergischen Feldküche.

Foto: Ronald Friese Christoph Fischer von der Smoker Company Route 66 vor seinem Grill.

Foto: Ronald Friese

Foto: Ronald Friese Pauline Fay servierte gefüllte Teigtaschen.

Vorlesungsreihe an der Uni Bonn

Betreut wird das Projekt, das im Rahmen eines Verbundprojekts mit der Universität Koblenz-Landau durchgeführt wird, von Professor Clemens Albrecht, finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Im kommenden Wintersemester startet dazu eine öffentliche Vorlesungsreihe an der Universität Bonn mit verschiedenen Wissenschaftlern, die über Praktiken des Essens sprechen werden. „Eingebunden werden in die Vorlesungsreihe auch spezielle Godesberger Themen“, verspricht Mila Brill. Deshalb würde sie sich sehr darüber freuen, wenn viele Godesberger die Vorlesung, die jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr stattfinden wird, besuchen würden.

In den kommenden Monaten gilt für sie allerdings erst einmal die Devise: „Teilnehmende Beobachtung – also selbst als Gast mitzuerleben, wie die Atmosphäre in dem jeweiligen Lokal ist, um es beschreiben zu können. Ich bin aber kein Undercover-Agent“, sagt sie lachend. Auch Gastronomen sind aufgefordert, sich bei ihr zu melden – schließlich steht ja alles im Dienst der Wissenschaft.

Kontakt: Mila Brill M.A., esskult@uni-bonn.de, 0228/739826.