Bad Godesberg. Die Singer-Songwriterin Seluna aus Bad Godesberg möchte ihre erste eigene CD herausbringen. Damit das klappt, sammelt sie nun Geld durch Crowdfunding.

„Jetzt ist es an der Zeit, dass deine Träume wahr werden. Denke daran, es ist deine Entscheidung. Hör einfach auf Deine Stimme“: Diese Liedzeilen von „This is your time“ hat sich Seluna selbst auf den Leib geschrieben, ihr eigenes Credo. Die Singer-Songwriterin aus Bad Godesberg will nun durchstarten und ihre erste eigene CD herausbringen. Wer ihre Lieder mit der gefühlvollen, leicht dunkel gefärbten Stimme mag, kann ihr dabei helfen. Denn über Crowdfunding im Internet sammelt die Sängerin Geld. Bis 6. Juni sollen 5400 Euro zusammenkommen. Fehlt am Ende davon auch nur ein Cent, wird es nichts mit dem Album.

Selina Buccella, so ihr eigentlicher Name, stammt aus Waldbröl und kam für ihre Ausbildung im Bundesinstitut für Arzneimittel nach Bonn. Dort wurde sie Fachangestellte für Medien, sie schloss eine Ausbildung als Mediendesignerin an. „Musik habe ich schon immer gemacht“, sagt die 35-Jährige. Als Jugendliche sang sie im Chor, später in der Bonner Band Basement 2. Vor zwei Jahren hat sie sich nun dafür entschieden, ihr Herz und auch ihre Zeit ganz der Musik zu widmen – hauptberuflich.

Seluna steht dabei mit ihren Gitarren nicht allein auf weiter Flur: Facebook-Freunde vermittelten ihr die Telekom, für die sie den Song „Going digital“ aufgenommen hat. Das Bonner Unternehmen verwendet ihn für Videos und Präsentationen, er ist bei Streamingdiensten wie Spotify abrufbar. „Es gibt ihn sogar als Klingelton“, sagt die Godesbergerin, die zum Thema Unternehmensleitlinien auch noch das Lied „I am T“ für Mitarbeiter des Telekommunikationsriesen komponiert hat.

Pop, Elektro, Hip-Hop und Reggae

So hat sie nun gut ein Dutzend selbst geschriebener Stücke für ihre Auftritte im Gepäck: etwa beim Nikolausmarkt in Bad Godesberg oder beim Bonn-Fest. Bei solchen Veranstaltungen will sie auch in diesem Jahr wieder dabei sein. Am 11. April tritt Seluna beim Acoustic Slam im Café Lichtung in Köln auf. Zu hören sind bei ihren Auftritten auch Songs von Ed Sheeran, Colbie Caillat, Coldplay, Phil Collins und „I’m yours“ von Jason Mraz – einer ihrer Lieblingssänger. Seluna mag gefühlvollen Pop, ist aber auch in der elektronischen Musik, bei Hip-Hop und Reggae zu Hause.

Beim Komponieren gibt es verschiedene Wege: Manchmal beginnt die Sängerin mit dem Text, dann müsse sie aber immer schon Metrik, Rhythmus und Takt im Blick haben. „Meist habe ich aber zuerst die Akkorde und eine bestimmte Stimmung“, sagt sie. Auf die Melodie folge der Text. Da geht es oft um ihr Leben, ihre Gefühle und natürlich auch um die Liebe.

Für das rockige „This is your time“ ist die 35-Jährige mit der roten Zaubertafel ihrer beiden kleinen Jungs durch die Stadt gezogen und hat sie für ein selbst gedrehtes Video mit dem Liedtext prominent in Szene gesetzt: auf einer Rolltreppe, in der U-Bahn, vor Schaufenstern und auf Bäumen. Der Clip läuft auf Youtube. Die Song mit musikalischer Unterstützung an Leadgitarre und Schlagzeug ist im Bad Godesberger Studio von Jan Laacks aufgenommen worden. Seluna holt sich für einige Auftritte auch Hubertus Schumacher (Gitarre) und Oliver Jähn (Cajon) mit auf die Bühne.

Wenn nun alles glatt geht, erscheint die CD noch in diesem Herbst. Wer die Sängerin unterstützt, bekommt am Ende – je nach Spende – Geschenke wie eine Autogrammkarte, einen Kalender, den eigenen Namen im Booklet oder sogar ein ganzes Konzert.