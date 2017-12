Rückblick auf die Entstehung

Bad Godesberg. Nach den ersten Plänen sollte das Kinopolis in Bad Godesberg wie eine alte Balgenkamera aussehen. Dieser Plan wurde jedoch verworfen. Stattdessen wurde ein Riegelbau ergänzt. Ein Rückblick.

Bad Godesberg bekommt die Kamera: Das war in den 90er Jahren das große Thema, als die Politik über die Umgestaltung des Moltkeplatzes diskutierte und sich alle auf ein neues Kino im Stadtbezirk freuten. So gab es ursprünglich den Entwurf einer Balgenkamera, die sich nach einer Änderung der Bauform heute nur noch erahnen lässt. Ein Überblick zur Entstehung des Multiplex:

1988 - 1993: Rex- und Filmbühnenbetreiber Dieter Hertel möchte in Bad Godesberg ein Filmkunsttheater errichten. Bezirksvorsteher Norbert Hauser bringt den Moltkeplatz als Kinostandort ins Gespräch. In den nächsten Jahren gibt es zunächst Rückschläge, dann kommen im Zuge der Diskussionen über die Gestaltung des Moltkeplatzes erste Pläne auf den Tisch. Die Verhandlungen werden mit Helmut Brunotte aufgenommen, der in die Kamera investieren will.

1994: Es kommt Stillstand ins Projekt, weil die Ufa sich für ein zweites Großkino an der Bornheimer Straße interessiert. Brunotte denkt, dass Bonn nur ein Multiplex vertragen könne.

1995: Das Bonner Liegenschaftsamt steckt nun auch in den Verhandlungen mit einem der größten deutschen Kinobetreiber, den Theile Filmtheaterbetrieben. Architekt Bernd Meier erweitert die Kameraplanung.

1996: Im September gibt die Bezirksvertretung Bad Godesberg grünes Licht für das Kinopolis, das rund 31 Millionen Mark kosten wird.

18. März 1997: Der Grundstein für das Kinocenter wird gelegt. Die Entsorgung von Altlasten im Boden beschäftigt die Verwaltung.

22. August 1997: Richtfest auf dem Moltkeplatz.

10. Dezember 1997: 2300 Besucher strömen um 20 Uhr in die erste Vorstellungen in den elf Sälen. Unter anderem laufen „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ und „L.A. Confidential“.