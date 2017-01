Singprojekt an acht Bonner Grundschulen

„Ludwig singt“ ist ein Grundschul-Singprojekt des Netzwerks Ludwig van B. in Kooperation mit der Stiftung Bonner Musikleben. Grundschüler werden von ihren Lehrern an das Singen herangeführt und bekommen mit Volksliedern einen ersten Zugang zur musischen Kultur. 2017 machen acht Grundschulen mit: Grundschule am Domhof, Lyngsbergschule, Karlschule, Bernhardschule, Ennertschule, Donatusschule, Schlossbachschule und Waldschule Venusberg. Das Projekt läuft über das gesamte erste Halbjahr und mündet in ein Abschlusskonzert mit etwa 500 Schülern, das in der Aula der Bonner Universität geplant ist. Es soll zum Ende des Schuljahres im Sommer stattfinden. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Mehr: ludwig-van-b.blogspot.de.