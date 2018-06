Jugendliche haben sich intensiv vorbereitet

BAD GODESBERG. 111 Jugendliche aus dem Seelsorgebereich Bad Godesberg werden an den kommenden Wochenenden gefirmt. Bei drei feierlich gestalteten Messen wird Weihbischof Ansgar Puff das Glaubenszeugnis der jungen Menschen entgegennehmen und ihnen anschließend das Sakrament der Firmung spenden.

28.06.2018

Zu den Gottesdiensten sind neben den Familienangehörigen auch die Gemeinden herzlich eingeladen.

"Die Firmung steht am Ende einer intensiven sieben Monate dauernden Zeit, in der sich die jungen Menschen durch verschiedene Elemente vorbereitet haben", sagt Pfarrer Wolfgang Picken.

In den wöchentlichen Gruppentreffen, die von 26 ehrenamtlich engagierten Katechetinnen und Katecheten begleitet wurden, durch die Mitfeier sonntäglicher Gottesdienste oder auch dem gemeinsamen Charismen-Wochenende hätten die Jugendlichen ihren christlichen Glauben als gemeinschaftsstiftend und lebensfördernd erfahren und feiern können. "Irgendwie doch schön, im Fitnessstudio mit anderen Jugendlichen aus der Gemeinde darüber zu sprechen, dass wir zur Messe gehen - das wird so normal", sagt Firmling Luisa.

Und Victor gesteht ein: "Ich war vorher megakritisch, was Kirche angeht, jetzt versteh ich nicht nur mehr, sondern konnte erleben, was Kirche und Glaube ausmacht."

Die kürzlich stattgefundenen Abschlussgespräche hätten laut Picken gezeigt, dass sich die jungen Menschen im Glauben gestärkt fühlen und sie die Vorbereitung als eine wertvolle Zeit empfunden hätten.

Viele von ihnen möchten sich gerne nach der Firmung im kirchlichen und sozialen Kontext einbringen, zum Beispiel als Jugendleiter, in der Messdienerarbeit, als Jungstifter der Bürgerstiftung Rheinviertel, in Jugendchören, im Suppenhimmel oder anderen Engagement-Bereichen des Seelsorgebereiches. oni

Die drei Firmgottesdienste sind am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr in St. Servatius, Burgviertel und um 16 Uhr in der Heilig Kreuz Kirche, Rheinviertel. Am Sonntag, 8. Juli, ist die Firmung um 11.15 Uhr in St. Albertus Magnus, Südviertel.