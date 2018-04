Bonn. Insgesamt sieben Autos sind in der Nacht zu Samstag in Bad Godesberg erheblich beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter hatten an allen Autos die Spiegel abgerissen oder beschädigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.04.2018

Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Samstag die Spiegel an sieben Autos auf dem Redoutenweg, der Elisabethstraße und der Drachenfelsstraße in Bad Godesberg abgerissen oder beschädigt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand dabei ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0228/150 zu melden.