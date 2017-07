Polizei fahndet nach Täter

Bonn. Ein 13-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag von einem bislang unbekannten Mann geschlagen und mit sexuellen Absichten attackiert worden. Der Junge konnte fliehen, die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.07.2017

Auf dem Heimweg ist ein 13-jähriger Junge in der Nacht zu Donnerstag von einem Sexualtäter attackiert worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlug der bislang unbekannte Täter den Jungen und attackierte ihn in sexueller Absicht. Der 13-Jährige war gegen 0 Uhr auf der Bonner Straße nach Hause unterwegs, als er von dem Täter angesprochen wurde. Dieser bot ihm an, ihn auf seinem Fahrrad mitzunehmen. Der 13-Jährige willigte ein und fuhr mit in Richtung Friesdorf.

Gegen 0.30 Uhr hielt der Unbekannte im Bereich der Straße "Im Bachele" an, schlug den 13-Jährigen und attackierte den Jungen nach Angaben der Polizei in sexueller Absicht. Der Junge rief zunächst um Hilfe und konnte dann fliehen. Er lief nach Hause und alarmierte zusammen mit seinen Eltern die Polizei. Auch mehrere Zeugen riefen aufgrund der Hilferufe des Jungen die Polizei. Eine kurz darauf eintreffende Besatzung eines Streifenwagens konnte den Täter nicht mehr stellen. Er fuhr nach Angaben von Zeugen in Richtung Dottendorf davon.

Der gesuchte Sexualtäter wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

pummelige Statur

kurze, dunkle Haare

südländischer Typ

trug zur Tatzeit eine kurze Hose und ein kurzes dunkles T-Shirt

war mit einem dunklen Citybike unterwegs

Zeugen, die Hinweise zum Gesuchten oder Geschehen machen können, sollen sich bei der Polizei unter 0228/150 melden.

Dass der 13-Jährige zu so später Zeit noch unterwegs war, hatte nach Angaben von Polizeisprecher Robert Scholten einen plausiblen Grund: "Er war bei einem Freund und hatte dort beim Spielen die Zeit vergessen. Deshalb verpasste er auch seinen Bus."