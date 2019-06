Bad Godesberg. Am Sonntagmittag stand das Ernst-Stoltenhoff-Haus in Bad Godesberg aus bislang unbekannten Gründen in Flammen. Das Gebäude wurde geräumt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.06.2019

Wegen eines Brandes ist die Feuerwehr am Sonntagmittag in Bad Godesberg ausgerückt. Gemeldet wurden Flammen in der Seniorenwohnanlage An der Nesselburg. Das Gebäude wurde geräumt, zwei Personen werden von den Rettungskräften betreut.

Weitere Informationen folgen.