Schutz vor Hochwasser

Von bot, 24.08.2018

Bei dem verheerenden Unwetter am 4. Juni 2016 waren vier Millionen Liter Wasser in die Tiefgarage unter der Fronhofer Galeria geflossen. 7000 Quadratmeter Fläche wurden unterspült. Das Wasser hatte gravierende Schäden angerichtet. Unter anderem hielten die feuerhemmenden Türen im Keller dem Wasserdruck nicht stand, das Mauerwerk stand schief oder war komplett eingebrochen. Elektronik, Lüftung und Technik wurden zerstört. Das Wasser stand bis in die Rampe der Einfahrt hinein. Es dauerte bis März 2017, bis das Einkaufszentrum samt Garage wieder öffnete.

Bis heute wird daran gearbeitet, dass es nicht wieder zu einem solchen Schaden kommen kann. So ist rund um die Einfahrt an der Schwertberger Straße nun eine Hochwassermauer zu erkennen. An den Zufahrten zum Gelände befinden sich Schiebetore, die im Ernstfall geschlossen werden können.