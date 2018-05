Aufzüge funktionieren nicht

Bas Godesberg. Die Verzögerungen bei der Sanierung des Bad Godesberger Bahnhofs nehmen kein Ende. Ende 2016 sollte eigentlich alles fertig sein, doch der Termin wurde immer wieder verschoben. Meist blieb die Deutsche Bahn (DB) eine konkrete Begründung dafür schuldig.

Das Problem: Solange die Bahn noch arbeitet, kann die Stadt nicht mit dem Umbau und der Verschönerung des Ria-Maternus-Platzes beginnen. Immer wieder melden sich entnervte Fahrgäste beim General-Anzeiger und beklagen, dass Gehbehinderte und Familien mit Kinderwagen im Bahnhof andere um Hilfe bitten müssen, um die Treppen zu überwinden. Wie berichtet, meidet eine Mehlemerin den Ausstieg ganz, weil sie mit ihrem Rollator alleine nicht die Stufen hinauf- oder hinunterkommt. Nun ist die DB zuversichtlich, dass die Barrierefreiheit bald hergestellt ist. Der erste Aufzug soll noch im Juni in Betrieb gehen.

Andere Leser wünschen sich, dass Kommunalpolitiker mehr Druck auf die die Bahn ausüben. Darauf angesprochen, überlegen einige, wie es am Bahnhof weitergehen kann. Es sei nicht nachvollziehbar, dass sich die Sanierung des Bahnhofs um zwei Jahre verzögert, sagt Philipp Lerch (CDU) und findet das Ganze mysteriös.

„Dass die Arbeiten inzwischen deutlich länger als die Errichtung des komplett neuen Haltepunktes UN-Campus dauern, ist kaum vermittelbar. Die DB AG muss endlich mit offenen Karten spielen“, fordert er. Hillevi Burmester (SPD) denkt vor allem an alle, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder schwer zu tragen haben: „Es ist eine Missachtung, die die Bahn ihren Kunden entgegenbringt“, sagt sie. Sie hat alle Fraktionen informiert, um einen gemeinsamen Brief an die Bahn zu verfassen, in dem die Politiker ihren Unmut äußern und Erklärungen verlangen.

Chronik der Bahnhofsbaustelle September 2014 Die Deutsche Bahn teilt mit, das mit Landesmitteln finanzierte, 6,8 Millionen Euro teure Projekt endlich im April 2015 zu starten. Ende 2016 soll alles fertig sein.

April 2015 Beginn der Sanierungsarbeiten. Schwerpunkt ist die Erneuerung der maroden Unterführung samt Einbau von drei Aufzügen. Um vom rückwärtigen Von-Groote-Platz in den abgesenkten Fußgängertunnel zu kommen, ist eine behindertengerechte Rampe erforderlich. Eine öffentliche Toilette wird es nicht geben.

Dezember 2015 An der Baustelle tut sich zeitweise nichts mehr. Konkrete Gründe nennt die Bahn nicht, spricht von „neuen Erkenntnissen im Bauablauf, wegen derer „die technischen Ausführungsplanungen entsprechend angepasst“ werden mussten.

Anfang 2017 Es heißt, dass die Fußgängerbrücke noch eine Weile stehenbleiben müsse, die Sanierung aber Ende April beendet sein soll. Man liege im „nachgebesserten Zeitplan“.

April/Mai 2017 Die Arbeiten sind nicht abgeschlossen.

Juli 2017 Die Beleuchtung der ausgedienten Behelfsbrücke für Fußgänger brennt Tag und Nacht. Die Fahrstühle zu den Gleisen sind eingebaut, der Schacht in der Schalterhalle ist aber noch leer. Die Bahn verspricht „Fertigstellung aller Arbeiten“ im dritten Quartal 2017.

September 2017 Die Gleisfahrstühle sind fertig, müssen laut DB aber noch von Tüv, Hersteller und Bahn abgenommen werden. Bis Jahresende sollen alle drei Lifte laufen.

Oktober 2017 Plötzlicher Abbau der Behelfsbrücke. Die Stadt will mit dem Umbau des Ria-Maternus-Platzes im Frühjahr 2018 beginnen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1,37 Millionen Euro, zu 90 Prozent über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert.

Dezember 2017 Technische Probleme bei den Gleisaufzügen, die nun im März funktionieren sollen.

März 2018 Die Fahrstühle stehen weiter still. Der zur Schalterhalle wird eingebaut. Die Bahn spricht wieder von „technischen Problemen“.

Mai 2018 Die Gleisaufzüge sollen im Juni in Betrieb gehen, der in der Halle im Oktober. Die Sanierung der Eingangshalle läuft. Die Stadt will dem Umbau des Ria-Maternus-Platzes nun im September beginnen.

„Ich finde es auch sehr ärgerlich, dass die Restarbeiten in der Endrunde der Sanierung nicht abgeschlossen werden“, sagt Monika Heinzel. Parteifreund und Ratsherr Rolf Beu erklärt, dass er sich Anfang Mai an den zuständigen Bahnhofsmanager in Köln gewandt habe, woraufhin nun wenigstens die Schalterhalle eingerüstet sei. Doch er schränkt ein: Kein Bürger und kein Kommunalpolitiker hätten Druckmittel auf die Bahn. „Oftmalige Beschwerden können dort leider auch das Gegenteil bewirken“, sagt Beu.

Baucontainer der DB im Weg

„In Zeiten, in denen Hochhäuser mit Hochleistungsaufzügen gebaut werden, ist es nicht akzeptabel, dass es die Bahn nicht hinbekommt, eine etablierte Technik für die Überwindung von nur einer Ebene ans Laufen zu bringen“, meint Wolfgang Heedt (FDP). Von einem „beklagenswerten Zustand“ spricht Marcel Schmitt (Bürger Bund Bonn). In seinen Augen üben der Oberbürgermeister und die Bonner Ratsherren im Zweckverband Nahverkehr Rheinland zu wenig Druck auf die Bahn aus. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine so unvollständige Sanierung vor über einem Jahr freigegeben wurde, ohne dass offenkundige Mängel behoben wurden“, meint Ralf Jochen Ehresmann (Linke).

Die Stadt scharrt seit Frühjahr mit dem Hufen, um den Bahnhofsvorplatz samt Fläche um den Pavillon vom Verein Stadtmarketing Bad Godesberg zu verschönern, und will laut Stefanie Zießnitz vom Presseamt nun voraussichtlich Ende September damit beginnen – Bauzeit ein halbes Jahr. Man sei dabei vom Abschluss der DB-Arbeiten abhängig, da deren Baucontainer im Weg stünden.

Abnahmeprozess am Aufzug zu Gleis 1

Auf Nachfrage geht ein Bahnsprecher erstmals ins Detail: Für den Aufzug in der Schalterhalle müssten die Stadtwerke Bonn noch an der Stromversorgung arbeiten, was bis Ende September dauern werde. Wenig später solle der Lift funktionieren. Am Aufzug zu Gleis 1 laufe derzeit der Abnahmeprozess. Er und der andere Fahrstuhl zum Bahnsteig sollen im Juni in Betrieb genommen werden.

„Abnahmen erfolgen in mehreren Schritten und mit unterschiedlichen Beteiligten und können daher in einzelnen Fällen auch längere Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt der Sprecher. Erster in der Reihe sei der Hersteller, danach kämen Tüv und dann die Bahn selbst.

Zwischenzeitlich musste der Hersteller am Lift Gleis 1 Teile austauschen, „was dazu führt, dass der gesamte Abnahmeprozess neu terminiert und abgestimmt werden muss“, so der Sprecher. „Wir wissen, dass die Barrierefreiheit für Fahrgäste und Besucher sehr wichtig ist, und entschuldigen uns für die Verzögerungen.“ Die Eingangshalle werde derzeit in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde saniert. Im Zuge dessen werde auch eine neue Automatiktür eingebaut und die Treppe zum Empfangsgebäude mit einem Geländer ausgestattet. Auch das dauere bis Herbst.