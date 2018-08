BONN. Sabine K. wird vermisst. Die 52-Jährige wurde zuletzt am 30. Juli in der Bonner Uniklinik gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2018

Wo ist Sabine K., fragt die Bonner Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Beamten mitteilen, wurde die 52-Jährige aus Bonn-Friesdorf zuletzt am 30. Juli in der Bonner Uniklinik gesehen, in die sie einen Tag zuvor nach einem Sturz in kam. Sie verließ die Klinik auf eigene Verantwortung, kehrte allerdings nicht zu ihrer Wohnanschrift zurück. Die Polizei hat derzeit keine Anhaltspunkte, wo sich Sabine K. aufhält.

Die 52-Jährige ist etwa 1,72 Meter groß und schlank. Sie hat braune Haare mit Pony und zum Zopf gebunden.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.