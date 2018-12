Mutmaßlicher Straftäter verhaftet

Bonn. Die Polizei hat mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos am späten Freitagnachmittag einen mutmaßlichen Straftäter in Bad Godesberg festgenommen.

Von Sebastian Meltz, 07.12.2018

Der Zugriff erfolgte mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos. Der mutmaßlichen Straftäter wurde festgenommen. Das bestätigte die Leitstelle der Polizei auf Anfrage des GA am Freitagabend.

Bei dem Einsatz am späten Freitagnachmittag handele es sich um eine „qualifizierte Festnahme“ der gesuchten Person, so ein Polizeisprecher. Es gebe demnach gerichtsverwertbare Beweise. Weitere Details konnte die Polizei am Abend nicht preisgeben, da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handele. Verletzt wurde niemand.

