30 Feuerwehrleute im Einsatz

Bonn-Mehlem. Rund 30 Feuerwehrleute waren am Donnerstagnachmittag auf der Rüdigerstraße in Bonn-Mehlem im Einsatz. Dort war ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.11.2017

Nach ersten Angaben war der Brand gegen 16 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Rüdigerstraße in Bonn-Mehlem ausgebrochen. Circa 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sodass das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Der Einsatz wurde eine halbe Stunde später beendet. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Während des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Mittlerweile wurden jedoch alle Sperrungen wieder aufgehoben.