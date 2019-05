Unfall in Bonn-Mehlem

BONN-MEHLEM. Aus ungeklärter Ursache ist eine Frau am Donnerstagmorgen auf der Hagenstraße in Bonn-Mehlem mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die Frau erlitt Kopfverletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.05.2019

Eine Frau ist am Donnerstagmorgen nach einem Unfall auf der Hagenstraße in Bonn mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Radfahrerin in Fahrtrichtung Mehlem unterwegs, verlor in Höhe der Einmündung zur Hagenstraße die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Bei der Kontrolle des Fahrrades stellte die Polizei fest, dass beide Bremsen nicht funktionstüchtig und das Zweirad nicht verkehrstauglich war - die Frau trug darüber hinaus keinen Helm. Zur Dauer der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu kleinen Verkehrsbehinderungen.