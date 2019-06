Freibadsaison in Bonn

Bonn. Das Freibad in Rüngsdorf muss am Samstag nach Mitteilung der Stadt wegen kurzfristiger personeller Ausfälle geschlossen bleiben. Die anderen Freibäder Bonns werden ihre Pforten aber wie gewohnt öffnen.

Von Judith Nikula, 28.06.2019

Aufgrund kurzfristiger personeller Ausfälle bleibt das Freibad in Rüngsdorf an diesem Samstag zu. Dies teilte die Stadt am Freitagabend mit. Erst am Sonntag sei das Bad wieder zu den normalen Zeiten von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die anderen fünf Bonner Freibäder empfangen indes uneingeschränkt Badegäste. Die Verwaltung betont, dass im Vergleich zu den Vorjahren zwar mehr Aushilfskräfte zur Verfügung stünden, krankheitsbedingte Ausfälle während des derzeitigen Hochbetriebs aber trotzdem nicht aufgefangen werden könnten.