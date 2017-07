Blätter fallen im Sommer

Seit über 30 Jahren leben die ehemals aus Afrika und Indien eingeführten Vögel in der Region. Die ersten „flüchtigen Gefangenen“ haben sich aufgrund des milden Klimas schnell etabliert. Sie sind in Bonn vor allem in Rheinnähe und alten Parks zu Hause.

Der Halsbandsittich steht beim Bundesamt für Naturschutz auf der sogenannten Grauen Liste der Neozoen, auf der sich eingeschleppte Tiere wiederfinden, und wird als „potenziell invasiv“ angesehen. „Dies bedeutet, dass er noch nicht als Gefahr für einheimische Arten gilt,“ erklärt Ornithologin Esther Koch, „aber beobachtet wird und noch weitere Untersuchungen fehlen.“

Die aktuelle Zählung der Halsbandsittiche am 15. Juli in Bonn ergab eine Population von rund 120 Exemplaren, was nach Angaben Kochs in etwa dem Vorjahreswert entspricht. „Die Individuen-Anzahl ist im Sommer aufgrund der Jungtiere aus dieser Brutsaison immer höher als im Winter“, so Koch, „da viele Jungtiere den Winter nicht überleben, wenn er zu hart ist.“