Rheinufer in Mehlem

12.01.2017 Mehlem. Vier unbekannte Täter haben am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr am John-McCloy-Ufer in Mehlem einen 18-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei passte das Quartett den jungen Mann kurz vor dem Rosenpark ab.

Die Angreifer bauten sich nach derzeitigem Sachstand vor ihrem Opfer auf und forderten es in „gebrochenem Deutsch“, so die Ermittler, auf, mit ihnen mitzukommen. Zwei der Unbekannten sollen rechts von dem 18-Jährigen gegangen sein, zwei links von ihm. Sie führten ihn durch den Rosenpark über die Nibelungenstraße in den Drachensteinpark, wo zurzeit der Entlastungskanal für den Mehlemer Bach gebaut wird.

Dort attackierten sie ihn, stießen ihn zu Boden und zogen ihm seine Uhr vom Handgelenk. Danach forderten sie ihn auf, seine Geldbörse mit einer Geldkarte und Münzgeld auszuhändigen. Sie flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Nibelungenstraße weg. Der junge Mann zog sich bei der Attacke Verletzungen zu.

Zu den Tätern liegen folgende Beschreibungen vor: Alle sind zwischen 17 und 19 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und haben muskulöse Oberkörper. Zum Tatzeitpunkt trugen sie dunkle Pullover mit Kapuzen, die sie über den Kopf gezogen hatten. Einer hat einen Kinn- und Backenbart. Die Unbekannten sollen miteinander in einer dem 18-Jährigen unbekannten Sprache gesprochen haben.

Die Bonner Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen des Überfalls umn sachdienliche Hinweise unter Telefon 0228/15-0. (ga)