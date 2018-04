Technischer Defekt

Bad Godesberg. Wegen eines technischen Defekts mussten die Vorstellungen am Wochenende in den Kammerspielen ausfallen. Die defekte Bremse in der Bühnenmaschinerie wird derzeit repariert. Ab Donnerstag sollen die Vorstellungen wieder stattfinden.

Am Wochenende sind in den Bad Godesberger Kammerspielen die Vorstellungen von „Der letzte Bürger“, „Die Physiker“ und „Die Buddenbrooks“ ersatzlos ausgefallen. Wie das Theater am Freitag mitteilte, gab es einen technischen Defekt in der Bühnenmaschinerie. Angesichts des Sanierungsstaus in den städtischen Gebäuden ließ diese Nachricht aufhorchen. Am Montag gab es jedoch Entwarnung. Der Schaden sollte im Laufe des Tages repariert werden. Bis einschließlich Mittwoch stehen ohnehin keine Vorstellungen auf dem Spielplan.

„Der Defekt, der am vergangenen Wochenende den Vorstellungsausfall in den Kammerspielen verursachte, bestand an der Bremse eines maschinentechnischen Antriebs, der für alle Vorstellungen relevant ist“, berichtete Markus Schmitz vom Presseamt der Stadt auf GA-Anfrage. Die Bremse habe sich nicht mehr ansteuern lassen, somit sei die Maschine für den Vorstellungsbetrieb nicht mehr einsetzbar gewesen. „Eine daraus resultierende Gefährdung für das Publikum oder die Mitarbeiter bestand jedoch nicht“, so Schmitz.

Der Schaden konnte am Freitag nicht mehr behoben werden. Das defekte Bauteil ist laut Schmitz keine Lagerware, sondern muss vom Hersteller „extra konfektioniert werden“. Dies sei über das Wochenende geschehen, so dass das Theater die Bremse Montagmorgen abholen konnte. „Sie wird derzeit eingebaut. Das Theater geht davon aus, dass der Einbau problemlos funktioniert und die kommenden Vorstellungen wieder regulär stattfinden können“, sagte Schmitz. Am Donnerstag, 12. April, geht das Programm in den Kammerspielen, also um 19.30 Uhr, mit dem Stück „Unterleuten“ nach dem Roman von Juli Zeh weiter, in dem Moderator Max Mohr als Gombrowski auf der Bühne zu sehen ist.

Eintrittskarten für die abgesagten Vorstellungen am vergangenen Wochenende können nur an der Vorverkaufsstelle, bei der das Ticket erworben wurde, erstattet werden, teilte das Theater mit.