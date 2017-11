Wenn Kita-Kinder mehr Zeit brauchen

Zu den Unterstützern des Beratungs- und Förderdienstes gehört der Bonner Jazzmusiker Peter Materna. Der Saxofonist gab am Samstag bereits sein drittes Benefizkonzert und wurde dabei in der Rotunde der Mehlemer Kirche St. Hildegard von Pianist Sebastian Sternal begleitet. Unter dem Motto „Musik ist Klang, ist Zeit, ist Raum“ gestalteten sie einen eindrucksvollen Abend, mit dessen Erlös vor allem Flüchtlingskinder gefördert werden sollen. In einem spannenden, zweigeteilten Programm boten die Musiker herausragende Neuinterpretationen von Jazz-Klassikern und moderne Eigenkompositionen. „Jazz ist immer ein Experiment. Wir gehen sehr frei mit dem Raum um, der im positiven Sinne akustisch herausfordernd ist“, so Materna über die Rotunde.

Schirmherr Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle, sagte, Deutschland habe mit seiner Flüchtlingsaufnahme „eine Sternstunden der deutschen Geschichte geschrieben“, und auch die Bürgerstiftung Rheinviertel bringe sich hier vorbildlich ein. Der Reinerlös des Benefizkonzerts in Höhe von 4500 Euro ist für das Projekt „Wir in einer Welt“ bestimmt: Geflüchtete Kinder bekommen Hilfe dabei, Erlebtes zu verarbeiten, sich in den Kita-Alltag zu integrieren und die deutschen Sprache zu lernen.