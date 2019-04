Filiale der Deutschen Bank in Mehlem

Die Polizei hat die Bankfiliale in Mehlem abgesperrt.

BONN-MEHLEM. Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt und Bargeld erbeutet. Die Polizei setzte bei der Suche einen Hubschrauber ein. Nun gibt es Fahndungsbilder der unbekannten Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.04.2019

Durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden am frühen Dienstagmorgen Anwohner der Siegfriedstraße in Bonn-Mehlem. Unbekannte hatten dort einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen gegen 3.20 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer, die auf einem Motorroller oder Motorrad davonfuhren. Bei der Suche nach den Flüchtigen setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein, konnte die Männer allerdings nicht finden.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler fuhren die Unbekannten nach der Tat auf ihrem Fluchtfahrzeug das Rheinufer entlang von der Siegfriedstraße bis zur Rheinstraße in Rüngsdorf. Die Flüchtigen trugen vermutlich keine Schutzhelme und hatten den Frontscheinwerfer des Zweirads schwarz übermalt. Sie erbeuteten nach ersten Feststellungen Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Geldautomatensprengung in Bonn-Mehlem Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Foto: Polizei Bonn Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten in Bonn-Mehlem gesprengt haben.

Am Nachmittag veröffentlichte die Polizei auch Fotos der Täter auf richterlichen Beschluss. Neben den zwei dunkel gekleideten und maskierten Tatverdächtigen wurde auch eine von ihnen mitgeführte Tasche videografiert. Wer aufgrund der Bekleidung oder der markanten Schuhe der Männer Hinweise zu diesen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit dem Kriminalkommissariat 21 oder der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Zusätzlich bittet die Polizei mögliche Zeugen um Mithilfe: Wer in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr am Dienstagmorgen verdächtige Personen in Bonn-Mehlem oder anschließend einen verdächtigen Motorroller oder ein Motorrad mit zwei dunkel gekleideten Männern gesehen hat, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.