Karten bei Einbruch entwendet?

Bonn. Am Samstag haben zwei Unbekannte in Plittersdorf und Bad Godesberg mit gestohlenen Karten Geld abgehoben. Die Polizei sucht nun mit Hilfe von Fahndungsfotos nach ihnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2018

Am Samstag sollen zwei bislang Unbekannte Bargeld mit gestohlenen Geldkarten an Geldautomaten in Plittersdorf und Bad Godesberg abgehoben haben. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera fotografiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Geldkarten zuvor bei einem Einbruch in ein Wachtberger Einfamilienhaus in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss zwei Fotos der Unbekannten.

Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0228) 150 bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 34 zu melden.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach zwei bislang unbekannten Tätern.