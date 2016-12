Radfahrerin in Bad Godesberg verletzt

25.11.2016 BAD GODESBERG. Am Freitag, 18. November, ist eine 29-jährige Radfahrerin auf der Godesberger Straße von einem Kleintransporter angefahren und verletzt worden. Der Unfallverursacher hat Unfallflucht begangen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Gegen 8.15 Uhr am Freitag ist die 29-Jährige auf Radweg der Godesberger Straße in Richtung Hochkreuzallee unterwegs gewesen, als sie von einem Kleintransporter, der vom OBI-Parkplatz gefahren ist, erfasst wurde. Sie stürzte bei dem Unfall, verletzte sich am Kopf und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Nähere Angaben zum Unfallfahrzeug und der Person am Steuer können nicht gemacht werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich unter 0228/15-0 zu melden.