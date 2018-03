Ende der Besetzung

Polizisten haben die ehemalige iranische Botschaft in Bonn umstellt.

Bonn. Die Bereitschaftspolizei hat am Morgen die ehemalige Iranische Botschaft in Bonn umstellt und das Gebäude geräumt. Vier Männer wurden vom Staatsschutz auf die Polizeiwache gebracht.

Seit Donnerstag vergangener Woche hatten die Hausbesetzer aus der linken Szene in dem leer stehenden Gebäude der ehemalige Iranischen Botschaft in Bonn an der Godesbergre Allee ausgeharrt. Mehr als Hundert Beamten räumten nun das Gelände im Auftrag der Islamischen Republik Iran. Diese hatte Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet.

Die Polizei nahm vier junge Männer fest. Sie hatten sich im Gebäude verbarrikadiert, aber noch während der Räumung angekündigt, sich "zu ergeben und das Haus zu verlassen". "Die Räumung lief friedlich ab, es gab keine Zwischenfälle und keinen Widerstand", sagte Polizeisprecher Robert Scholten. Allerdings mussten die Beamten verstellte Wege freimachen und einige Türen mit Sägen und schwerem Gerät aufbrechen.

Die vier Männer wurden vom Staatsschutz auf eine Polizeiwache gebracht, um die Personalien festzustellen.

Räumung der ehemaligen Iranischen Botschaft Foto: Nicolas Ottersbach Polizisten haben die ehemalige Iranische Botschaft in Bonn geräumt.

Foto: Nicolas Ottersbach Polizisten haben die ehemalige iranische Botschaft in Bonn umstellt.

Der Einsatz wurde gegen 10 Uhr beendet. Zeitweise kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, weil eine der beiden Fahrspuren auf der B9 für die Polizeifahrzeuge gesperrt war. Die Islamische Republik ist nun selbst dafür verantwortlich, das Gebäude so abzusichern, dass nicht erneut Hausbesetzer eindringen können. Ein Diplomat machte sich vor Ort bereits ein Bild der Lage.