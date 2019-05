Begleiter mit Rauschgift erwischt

Bei einer Personenkontrolle nahm die Polizei in Bonn-Mehlem einen gesuchten Dieb fest.

Bonn-Mehlem. Bei einer Personenkontrolle am John-Jay-McCloy-Ufer in Bonn-Mehlem nahmen Polizisten einen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest. Seine Begleiter erwischten sie mit geringen Mengen Marihuana und Amphetamin. Die Polizei erstattete Anzeige gegen sie.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2019

Die Bonner Polizei hat am Montagabend einen mit Haftbefehl gesuchten Mann und zwei junge Männer mit geringen Mengen Marihuana und Amphetamin am John-Jay-McCloy-Ufer erwischt. Beamte kontrollierten gegen 20.30 Uhr die drei jungen Männer, die sich dort augenscheinlich verabredet hatten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei der Männer (21 und 27 Jahre alt) führten die Drogen mit sich. Ihr 31-jähriger Begleiter wurde wegen Diebstahls mit einem Haftbefehl gesucht.

Die Polizei nahm ihn vorläufig fest, da er den geforderten Geldbetrag als Ersatz für die Freiheitsstrafe nicht aufbringen konnte. Der 21-Jährige gab an, noch eine weitere geringe Menge Betäubungsmittel in seiner Wohnung in Königswinter aufzubewahren. Beamte durchsuchten diese und stellten das Rauschgift sicher.

Gegen die 21 und 27 Jahre alten Männer leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen der Drogendelikte ein. Den 31-Jährigen brachten die Beamten ins Polizeipräsidium, von wo aus er am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt übergeben wird.