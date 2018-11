Mit gestohlenem BMW geblitzt

Bonn. Ein bislang unbekannter Autodieb hat in Bonn-Castell einen BMW gestohlen und wurde anschließend mit dem gestohlenen Fahrzeug geblitzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2018

In der Nacht zum 26. Oktober haben unbekannte Autodiebe einen BMW 640i aus der Straße "Am Schänzchen" in Bonn-Castell gestohlen. Nach Angabe der Polizei verwendeten die Unbekannten ein sogenannten "Keyless-Go-System". Nach dem erfolgreichen Raub wollte einer der Autodiebe mit dem Fahrzeug fliehen und wurde dabei gegen 4 Uhr morgens auf der B9 in Fahrtrichtung Bad Godesberg geblitzt.

Da bisherige Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Unbekannten geführt haben, wurde nun das Blitzer-Foto veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Tatverdächtigen und dem Tatgeschehen.

Diese werden unter 0228/150 entgegengenommen.

Foto: Polizei Bonn