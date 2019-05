Zwei bislang unbekannte Männer sollen am späten Abend des 31. März ein hochwertiges Schweißgerät aus dem Außenbereich eines Baumarktes in Bad Godesberg gestohlen haben. (Symbolbild)

Bad Godesberg. Am Abend des 31. März ist aus dem Außenbereich eines Baumarktes in Bad Godesberg ein Schweißgerät entwendet worden. Die Polizei sucht nun mit Fahndungsfotos nach den Tatverdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2019

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am späten Abend des 31. März ein hochwertiges Schweißgerät aus dem Außenbereich eines Baumarktes in Bad Godesberg gestohlen haben. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurden die beiden Tatverdächtigen bereits am Vortag von der Videoüberwachung aufgezeichnet, als sie das spätere Diebesgut aus einem Regal entnahmen und in den Außenbereich des Marktes brachten.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Personen veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität der Männer geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer (0228) 15-0 in Verbindung.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nun mit Fahndungsfotos nach den Tatverdächtigen.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nun mit Fahndungsfotos nach den Tatverdächtigen.